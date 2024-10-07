Из Феодосии эвакуируют жителей из-за пожара на нефтебазе

Пожар на нефтебазе в Феодосии привел к тому, что из города эвакуированы сотни жителей.

"Эвакуируют порядка 300 человек. Часть людей уже разместилась в ПВР", - сообщил ТАСС глава администрации города Игорь Ткаченко.

7 октября стало известно, что в Крыму случилось возгорание на нефтебазе, расположенной в Феодосии. Из-за пожара перекрыто движение транспорта по улицам Геологической и Федько от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала. При этом власти "по ошибке" сообщили о введении режима ЧС. В результате пожара жертв нет, пострадали три человека.