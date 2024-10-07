Ремонт дорог в Астрахани в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжается

В Астрахани продолжается масштабный ремонт дорог.

"В настоящий момент дорожники полностью завершили работы ещё на двух улицах Астрахани. Новое полотно уложили на Фунтовском шоссе и проезде Воробьева. Здесь также нанесли разметку, обустроили тротуары и обновили знаки. В ближайшее время установят новые остановочные комплексы", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Работы провели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году обновили уже почти восемь километров городских магистралей. Улицы выбраны не случайно, многие из них ведут к социально важным объектам: школам, больницам, детским садам, связывают областной центр с пригородом.

Сейчас на финишной прямой ремонт по улицам: Свердлова, Куйбышева, Шаумяна, Маяковского и Ногина.

"Эти объекты планируем сдать в ноябре. А до конца года – ещё два участка на Красного Знамени и в переулке Щепной", - уточнил Игорь Бабушкин.