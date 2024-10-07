Правящая партия Грузии возобновит процедуру импичмента президента

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" вновь запустит процедуру импичмента президента республики Саломе Зурабишвили. Об этом заявил спикер парламента Шалва Папуашвили, пишет РИА Новости.

По его словам, парламентарии обратятся в конституционный суд еще до парламентских выборов, которые назначены на 26 октября. Решение принято из-за зарубежных визитов Зурабишвили, которые она продолжает совершать без согласия главы правительства.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у страны нет легитимного президента. Он отметил, что Зурабишвили, нарушив Конституцию, больше не президент, имея в виду решение Конституционного суда Грузии о нарушении Основного закона страны. Зурабишвили 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года во время рабочих визитов за рубеж осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства Грузии, что противоречит 52-й статье Конституции Грузии.