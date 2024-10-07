Жители Перми пожаловались на коллапс в поликлинике

Жители Перми пожаловались на коллапс в поликлинике №2 по ул. Бушмакина, 17.

Как сообщает Properm, в поликлинике работает один терапевт. Заведующая и главврач на больничном. В коридорах - бесконечная очередь из пациентов. Один из пациентов, записавшийся на прием на 10.00, несмотря на запись, был вынужден ждать врача около трех часов.

Пациенты утверждают, что такая проблема в поликлинике постоянно: врачей мало.

Накануне.RU обратилось за комментарием в пресс-службу краевого минздрава.