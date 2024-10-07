Собчак вступилась за многодетного отца с Урала, пожаловавшегося на государственные меры поддержки

Ведущая Ксения Собчак вступилась за многодетного отца из Свердловской области, пожаловавшегося на неработающие в реальной жизни меры господдержки. Она раскритиковала региональные власти, а также призвала вместо введения "безумных инициатив" в виде налога на бездетность сначала помочь "среднестатистическим" семьям.

Как написала Собчак в своих соцсетях, к ней обратился отец четырех детей из Свердловской области. Тот рассказал, что в регионе можно водить детей по музеям, но только в среды и в рабочие часы. Можно получить льготу по транспортному налогу, но, оказывается, что она распространяется только на автомобили с ограниченным объемом двигателя - а в таких машинах четырех детей одновременно не разместишь. Затраты на школьную форму возмещают только малоимущим, но не многодетным, а для бесплатного питания в школах родителям регулярно приходится собирать стопку заявлений и копий различных документов.

Не могут многодетные семьи получить и субсидии по коммуналке, ведь для этого ежемесячный доход семьи на шесть человек не должен превышать 70 тыс. руб.

"Я уже давно многодетный отец, но меня каждый раз изумляют высказывания чиновников о повышении рождаемости, особенно о поддержке какой-то. Так на кого направлены все эти меры поддержки? Еще восемь лет стоим в первоочередной очереди на землю для ИЖС. А еще в начале года оттрубили о Годе семьи. Мы даже сумели поучаствовать в конкурсе "Это семейное". Больше никаких привилегий семейным многодетным людям не появилось. И думаю, что я являюсь амбассадором семейности и многодетности, а не эти глупые меры поддержки и, тем более, абсурдные налоги..." - написал житель Среднего Урала.

Собчак коротко подытожила, что "в шоке" от таких мер поддержки. По ее словам, изначально государству необходимо задуматься об уже созданных семьях и поддержании их комфортной жизни, а уже потом - о "безумных инициативах".

"Поэтому вместо налогов на бездетность и прочих безумных инициатив лучше бы подумали, как помочь обычным, среднестатистическим семьям. Не только малоимущим, но и тем, кто получает обычные региональные зарплаты. Чтобы они годами не стояли в очередях на жилплощадь, не ждали выплат и не занимались бесконечной бумажной волокитой", - отметила телеведущая.