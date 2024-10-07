Террористам, готовившим диверсию на авиабазе ВКС в Приморье, вынесли приговор

Преступники, готовившие диверсию на базе ВКС РФ в Приморском крае, получили от четырех до 23 лет лишения свободы. Об этом сообщает ФСБ РФ.

11 граждан России и два выходца из стран Средней Азии были задержаны в январе 2023 года. Их заподозрили в причастности к поджогам объектов РЖД в Московской области и Красноярском крае, а также к подготовке диверсионно-террористического акта на авиабазе ВКС РФ в Приморском крае. Были возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту и диверсии.

Следствие установило, что фигуранты были завербованы украинскими спецслужбами через интернет и получали вознаграждения в размере от 15 до 100 тысяч рублей.

В сентябре в Ноябрьске двое школьников сожгли вертолет. Подростки были задержаны. Полицейским они признались, что за диверсию им обещали 5 млн рублей через Telegram. Также они сообщили, что несколько дней назад подожгли вышку сотовой связи и получили за это 30 тысяч рублей.