Минобороны: Украина готовит провокацию с химоружием

Украина готовит провокацию с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе спецоперации. Так сказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, пишет РИА Новости.

"В настоящее время Минобороны России обладает информацией о проводимой Украиной подготовке провокаций с целью обвинить Российскую Федерацию в применении отравляющих веществ в ходе СВО", - сказал он.

К подготовке операции причастны США.

"О причастности Вашингтона к готовящейся провокации свидетельствует заявление официального представителя США в ОЗХО Николь Шампейн. В июле 2024 года она открыто заявила, что Соединенные Штаты намерены поднять вопрос привлечения Российской Федерации к ответственности в ходе конференции государств - участников в ноябре", - заявил Кириллов в ходе брифинга, пишет ТАСС.