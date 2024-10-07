Экс-замминистра обороны Иванову предъявлено новое обвинение с ущербом в 3,2 млрд

Бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову предъявили новое обвинение. На этот раз речь идет о двух новых эпизодах, якобы совершенных высокопоставленным военным, ущерб от которых составил 3,2 млрд руб.

Один из них связан с растратой 3 млрд руб. банка "Интеркоммерц", второй – с растратой 200 млн руб. при покупке двух паромов для Керченской переправы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 года на рабочем месте в Минобороны РФ. Изначально военный был задержан по другому поводу. По версии следствия, Иванов получил взятку за обеспечение заключения контрактов на выгодных условиях для компании "Олимпситистрой". Также он обеспечил индексацию каждого из объектов на 10% от верхней стоимости. Ущерб от этого государству составил более 2,18 млрд руб.

В деле бывшего замминистра обороны Тимура Иванова фигурирует его имущество: земельный участок площадью 82 тыс. кв. м, загородный дом площадью 2,5 тыс. "квадратов" и баня на 420 кв. м в Тверской области, их арестовали. Все это имущество, как указано в материалах дела, оформлено на ООО "Волжский берег", руководителем которого является обвиняемый по делу Сергей Бородин.

При этом родовое поместье на берегу Волги в Тверской области оказалось самостроем. Согласно результатам экспертизы Госстройнадзора, обращений по поводу строительства или реконструкции объектов ИЖС и разрешения на застройку участка не поступало. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что в конфискованном замке стоимостью 2 млрд руб. нужно открыть лагерь для детского отдыха.