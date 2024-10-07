Джабаров: В день рождения Владимира Путина от ВСУ возможна любая подлость

В Совете Федерации ожидают "любой подлости" от Вооруженных сил Украины (ВСУ) в день рождения Владимира Путина. Об этом сказал первый зампред комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров, пишет Газета.ru.

"От этих негодяев, которые окопались в Киеве, можно ожидать любой подлости. Поэтому я не исключаю, что они попытаются как-то "украсить" такую знаменательную дату, как день рождения главы государства", - сказал он.

Политик отметил, что российские системы противовоздушной обороны "всегда стоят на страже", и предпринимать попытки "запугать кого-то в стране" бесполезно.

7 октября главе государства исполнилось 72 года. У Владимира Путина в этот день обычный рабочий график, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Президент будет работать, он примет у себя глав стран СНГ.