Свердловский экс-министр образования Юрий Биктуганов официально назначен на пост и.о. ректора УрГПУ

Бывший министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов официально вступил в должность исполняющего обязанности ректора УрГПУ. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

"В соответствии с приказом министра просвещения исполняющим обязанности ректора УрГПУ с 7 октября 2024 года назначен Юрий Биктуганов", - говорится в публикации.

Напомним, что о грядущем назначении Биктуганова на пост ректора Уральского государственного педагогического университета стало известно еще в сентябре. Об этом тогда сообщал департамент информационной политики региона.

Юрий Биктуганов возглавлял министерство образования Свердловской области с 2011 года. До этого он прошел путь от директора поселковой школы в Сагре и директора неполной средней школы в деревне Приданниково Красноуфимского района до заместителя главы Красноуфимска по социальной политике. За годы своей рабочей деятельности был неоднократно отмечен различными наградами: почетные грамоты президента РФ и губернатора Свердловской области, знак отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени, а в 2016 году получил звание "Почетный работник общего образования Российской Федерации".