СКР устанавливает обстоятельства гибели мужчин на пожаре в Тобольске

В Тобольске следователи устанавливают обстоятельства гибели двух мужчин на пожаре, который произошел сегодня, около 05.00, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СК РФ.

В ведомстве сообщили, что пожар произошел в одной из квартир деревянного четырехквартирного дома, расположенного по ул. Академика Юрия Осипова. Личности погибших устанавливаются.

По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания.