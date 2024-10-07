07 Октября 2024
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Фото: NASA

Запуск зонда к спутнику Юпитера отложили из-за урагана "Милтон"

Запуск космического зонда Europa Clipper к спутнику Юпитера отложили из-за урагана "Милтон". Его планировали запустить 10 октября, сообщают "Известия" со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и компанию SpaceX.

Ураган надвигается на Флориду, где расположена стартовая площадка. Аппарат уже находился там, но его вернули в ангар SpaceX.

"Ожидается, что ураган "Милтон" на этой неделе выйдет из Мексиканского залива и двинется на восток к Космическому побережью. Сильные ветры и проливные дожди ожидаются в районах мыса Канаверал и острова Мерритт на восточном побережье Флориды", — сообщается на сайте NASA.

Зонд должен проверить пригодность для жизни спутника Юпитера.

Ранее сообщалось, что из-за надвигающегося урагана жители штата Флорида готовятся к масштабной эвакуации. Новая стихия может усугубить последствия урагана "Хелен", который прошелся по США в сентябре. Тогда погибло более 200 человек в шести штатах.

Теги: ураган, Милтон, США, Юпитер, зонд, Хелен


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