Власти Феодосии: Режим ЧС пока не вводился

Сообщение о введении режима ЧС в Феодосии произошло по технической ошибке, сообщили местные власти.

"Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в Феодосии не введен. Заседание комиссии еще не проводилось", – заявила администрация Феодосии в Telegram-канале.

До этого власти Феодосии сообщили о введении режима техногенной ЧС муниципального характера.

7 октября стало известно, что в Крыму случилось возгорание на нефтебазе, расположенной в Феодосии. На месте работают расчеты МЧС. Жертв и пострадавших нет. Из-за пожара перекрыто движение транспорта по улицам Геологической и Федько от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала.