В России резко сократилась выдача ипотеки

В сентябре 2024 г. банки выдали ипотечные кредиты на общую сумму в 365 млрд руб. Это заметно меньше, чем в сентябре 2023 г.

Показатели сентября 2024 г. на 1,14% ниже августа и на 62,08% ниже сентября 2023 г., говорится в предварительных данных мониторинга агентства Frank RG, которые есть в распоряжении ТАСС. После падения выдачи в июле 2024 г. более, чем на 50%, она уже третий месяц остается на низком уровне.

13 сентября 2024 г. Банк России повысил ключевую ставку до 19% годовых. После этого проценты по рыночной ипотеке выросли до 21-22%. Изменился и сам подход к выдаче ипотеки. 1 июля закончился срок действия ипотечной программы с государственной поддержкой на жилье в новостройках по ставке 8%, а также ужесточились условия семейной ипотеки под 6%.

Между тем, для повышения доступности ипотеки банки все больше увеличивают срок ее выплаты. В результате почти половина ипотеки в первом полугодии 2024 г. выдана заемщикам, возраст которых на момент планового погашения превысит 65 лет. А у 67% она превысит 60 лет. Общее количество ипотечных заемщиков достигло 10,7 млн человек, что на 0,7 млн человек больше, чем годом ранее.

Общее же количество всех заемщиков в банках и микрофинансовых организациях превысило 50 млн человек. Фактически каждый второй россиянин, не считая детей и стариков, "сидит" на кредите. Если же брать в расчет только семьи, то эта доля будет еще выше. Об этом косвенно свидетельствует тот факт, что у заемщиков, взявших во втором квартале 2024 г. ипотечный кредит, в среднем два кредита (был один действующий кредит).