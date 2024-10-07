Горы мусора до потолка. В Екатеринбурге пришлось вскрывать квартиру, на которую жаловались соседи

Судебным приставам пришлось вскрывать захламленную квартиру в Екатеринбурге, чтобы добраться до должника. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Свердловской области.

Злосчастная квартира находится по улице Академика Бардина, 19 в Юго-Западном микрорайоне. Жильцы постоянно жаловались на соседку, которая регулярно их топит, но при этом никого в жилище не пускает - даже представителей управляющей компании. Соседи утверждали, что сантехническое оборудование в данной квартире находится в ненадлежащем состоянии. Однако ситуация оказалась куда мрачнее.

В один из дней приставам поступил исполнительный лист о предоставлении доступа в квартиру представителям наймодателя, коим выступает администрация Екатеринбурга. Женщина же, проживающая в квартире, является нанимателем жилья. Как выяснилось, она наотрез отказалась впускать кого-либо в квартиру, из-за чего администрация и обратилась в суд для принудительного предоставления доступа в помещение.

Даже после того, как на место прибыл судебный пристав-исполнитель, дверь долгое время никто не открывал. Тогда было принято решение дверь вскрыть, после чего должник самостоятельно впустила прибывших в свое жилье.

В квартире повсюду был мусор, мешки с неизвестным содержимым покрывали мебель и доходили почти до потолка, пола за мусором и вовсе не было видно. Как оказалось, сантехническое оборудование не было повреждено - должник им просто не пользовалась.