Ямал и Югра стали лидерами среди российских регионов по доступности ипотеки

Ямало-Ненецкий автономный округ и Югра стали регионами с самой доступной ипотекой. Это следует из исследования РИА Новости.

Минимальная ставка по ипотеке в большинстве банков превышает 21%. По результатам рейтинга издания, сегодня позволить себе ипотеку может только 13,4% семей. В прошлом году этот показатель составлял 27,8%.

Ямал стал лидером по доступности ипотеки на рыночных условиях. Купить квартиру площадью в 60 кв. м. здесь могут 39,4% семей. На втором месте - Югра - 37,2%, на третьем - Магаданская область с результатом 35,7%.

Лидером по доступности ипотеки по средневзвешенной ставке с учетом льготной ипотеки стал также Ямало-Ненецкий автономный округ, в котором ипотека доступна для 66,8% семей. А вот Югра и Магаданская область поменялись местами. В Магаданской области позволить себе жилье в кредит по средневзвешенной ставке могут 65,3% семей. В Югре доля семей, для которых доступна ипотека по средневзвешенной ставке, с учетом льготной ипотеки составила 60,4%.

По оценке аналитиков, лидерство северных регионов объясняется высокими зарплатами и большим объемом жилого фонда, который определяет невысокие цены на недвижимость.