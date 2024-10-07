"Мы хотим закончить самоубийством". Арестович* предрекает Украине катастрофу

07 Октября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сроки обучения в школах сократят?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Политика В бывшем СССР
Фото: Официальное интернет-представительство Президента Украины/CC BY 4.0

"Мы хотим закончить самоубийством". Арестович* предрекает Украине катастрофу

Если украинский режим не пойдет на мирные переговоры, через три-четыре месяца фронт может рухнуть и последствия для него могут быть еще хуже. Но даже если фронт не рухнет, Украине все равно не избежать катастрофы, у нее нет хороших сценариев. Об этом заявил бывший советник Алексей Арестович (*внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Так он охарактеризовал текущую динамику конфликта и положение Украины.
Читайте также:

По его мнению, переговоры - это единственный способ затормозить ухудшение положения. Режим "упустил свой шанс" в военном конфликте, так как не сумел построить вооруженные силы. Сейчас же бегство и сдача в плен становятся массовыми среди деморализованных солдат, которые не понимают, за что они воюют. Выход же на "границы 1991 года" никого не вдохновляет как нереалистичная цель. Военные ощущают, что их используют для каких-то иных целей, они "страшно злые, разочарованные", недовольны ни политическим руководством, ни военным командованием, которое требует выполнять идиотские приказы из Киева.

"Все решения, которые мы принимаем, убийственные. Мы, похоже, хотим закончить жизнь самоубийством", - сказал он.

Как считает Арестович, решить свои проблемы украинский режим может, только остановив военный конфликт по текущей линии фронта. Он не упомянул, согласится ли на это Россия, но, видимо, как раз считает это целью украинской дипломатии. Однако на Западе уже не верят в победу Украины, рассказал ему один представитель западной элиты.

"Вы начинали как настоящие герои. Мы вами реально восхищались. Но вы не видите, какими жалкими вы становитесь. Мы на вас смотреть уже не можем, начинаем глаза прятать. Потому что за вас становится стыдно. Трагедия страшная того, что происходит с Украиной, а конец ее будет жальчайшим", - передал Арестович слова этого представителя.

На Украине практически все политологи и военные эксперты в той или иной степени тоже дают мрачные прогнозы украинских перспектив. Они отмечают, что ставка на раскачивание России изнутри не срабатывает, общество поддерживает СВО и воссоединение русских земель.

Однако в России аналитики предостерегают от шапкозакидательских настроений, напоминая, что Россия имеет дело с очень серьезным противником, заряженным агрессивной русофобией и поддерживаемым НАТО.

Теги: украина, алексей арестович


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети