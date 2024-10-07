"Мы хотим закончить самоубийством". Арестович* предрекает Украине катастрофу

Если украинский режим не пойдет на мирные переговоры, через три-четыре месяца фронт может рухнуть и последствия для него могут быть еще хуже. Но даже если фронт не рухнет, Украине все равно не избежать катастрофы, у нее нет хороших сценариев. Об этом заявил бывший советник Алексей Арестович (*внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Так он охарактеризовал текущую динамику конфликта и положение Украины.

По его мнению, переговоры - это единственный способ затормозить ухудшение положения. Режим "упустил свой шанс" в военном конфликте, так как не сумел построить вооруженные силы. Сейчас же бегство и сдача в плен становятся массовыми среди деморализованных солдат, которые не понимают, за что они воюют. Выход же на "границы 1991 года" никого не вдохновляет как нереалистичная цель. Военные ощущают, что их используют для каких-то иных целей, они "страшно злые, разочарованные", недовольны ни политическим руководством, ни военным командованием, которое требует выполнять идиотские приказы из Киева.

"Все решения, которые мы принимаем, убийственные. Мы, похоже, хотим закончить жизнь самоубийством", - сказал он.

Как считает Арестович, решить свои проблемы украинский режим может, только остановив военный конфликт по текущей линии фронта. Он не упомянул, согласится ли на это Россия, но, видимо, как раз считает это целью украинской дипломатии. Однако на Западе уже не верят в победу Украины, рассказал ему один представитель западной элиты.

"Вы начинали как настоящие герои. Мы вами реально восхищались. Но вы не видите, какими жалкими вы становитесь. Мы на вас смотреть уже не можем, начинаем глаза прятать. Потому что за вас становится стыдно. Трагедия страшная того, что происходит с Украиной, а конец ее будет жальчайшим", - передал Арестович слова этого представителя.

На Украине практически все политологи и военные эксперты в той или иной степени тоже дают мрачные прогнозы украинских перспектив. Они отмечают, что ставка на раскачивание России изнутри не срабатывает, общество поддерживает СВО и воссоединение русских земель.

Однако в России аналитики предостерегают от шапкозакидательских настроений, напоминая, что Россия имеет дело с очень серьезным противником, заряженным агрессивной русофобией и поддерживаемым НАТО.