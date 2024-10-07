На трассе "Екатеринбург-Реж-Алапаевск" произошло смертельное ДТП с двумя иномарками

На 70 км автодороги "Екатеринбург-Реж-Алапаевск" столкнулись две иномарки, в результате чего погибло двое человек. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области.

Авария произошла вечером минувшего воскресенья, 6 октября. По предварительным данным, водитель "Мерседес Компрессор" - мужчина 1985 г.р., ехал сто стороны Режа в Екатеринбург, однако не уследил за дорогой и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с "Шевроле Кобальт" под управлением 34-летней женщины.

В результате ДТП водитель "Мерседеса" и 37-летний пассажир "Шевроле" от несовместимых с жизнью травм скончались на месте происшествия еще до приезда бригады "скорой". Водителя и второго пассажира "Шевроле" с травмами различной степени тяжести госпитализировали в Режевскую ЦРБ для оказания медицинской помощи.

Госавтоинспекция настоятельно призывает автомобилистов выбирать безопасную скорость движения, с учетом дорожных и погодных условий, а также отказаться от необдуманных маневров, рискованных обгонов и выездов на встречную полосу.