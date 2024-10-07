В России подорожает техосмотр

Вскоре владельцам автомобилей придется больше платить за техосмотр. Пять регионов уже подняли цены, еще два пообещали вскоре сделать это. Новые расценки должны быть установлены во всех регионах до 20 декабря. И тогда новые тарифы на процедуру технического осмотра начнут действовать с 1 января 2025 г.

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4 октября свежие расценки опубликовали правительства Еврейской автономной области, Ростовской и Амурской областей. Ранее это сделали Ставропольский край и Тюменская область, а власти Самарской области и Мордовии подготовили проекты новых тарифов.

Цены на ТО в этих регионах будут повышены в среднем на 7,3 – 7,4%. Самым дешевым будет техосмотр в Тюменской области (1 тыс. 96 руб.), самым дорогим планируется сделать ТО в Амурской области (1 тыс. 694 руб.), пишет "Ъ".