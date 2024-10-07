07 Октября 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Глава "Лемана ПРО" объяснила, почему Россия импортирует гвозди

Исполнительный директор компании "Лемана ПРО" (бывший "Леруа Мерлен") Марина Фытова заявила, что Россия импортирует гвозди еще с 90-х годов, поскольку их дешевле покупать в Китае.

По ее словам, в конце XX века промышленность в России была в упадке, в стране гвозди не начали производить, потому что их было дешевле закупать в Китае.

"В Китае два завода закрывают в двойном объеме все мировое потребление этих товаров. То есть глобально можно сделать свой завод, но экономической целесообразности в этом нет", — приводит РБК слова Фытовой. Она добавила, что "сложно предложить кому-то инвестировать, когда уже в двойном объеме закрыт весь мировой спрос".

Напомним, в 2022 году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сделала для себя несколько "открытий", связанных с отсутствием в России импортозамещения некоторых товаров. К примеру, она сообщила сенаторам, что Россия закупает гвозди за рубежом. "Мы даже гвозди сами не производим в стране, которая выпускает столько металла. Ну, дайте малому и среднему бизнесу задание - они наклепают этих гвоздей - завалят всю Россию", - заявила спикер СФ. После этих заявлений глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил о провале импортозамещения в России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков при этом не согласился с его мнением.

Теги: гвозди, леман про, импорт, россия


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