Новый опасный тренд распространяется среди подростков в TikTok

Новый опасный тренд распространяется среди подростков в TikTok. В "челлендже" детей учат токсикомании: показывают, как вдыхать пары бытовых предметов, об этом пишут в своем телеграм-канале "Известия".

"При выраженном привыкании после трех месяцев употребления ребенок может вести себя агрессивно, плохо спать, отказываться от еды, у него могут быть судорожные приступы или тремор конечностей", — предупреждает педиатр Дарья Матюхина.

Тренд уже получил название "хромирование".

Как пишет Securitylab, исследователи из Детского медицинского центра Коэна провели анализ более ста видеороликов на платформе TikTok, связанных с трендом. Количество их просмотров достигло 25 миллионов. Более трети создателей подобных видео - несовершеннолетние.

Тревогу у экспертов вызывает то, что используются предметы домашнего обихода, к которым ребенку легко получить доступ. Токсикомания опасна не только зависимостью. Врачи говорят о том, что может возникнуть сердечная недостаточность, повреждение печени и нервных клеток.