В ямальском поселке Харп рабочий получил термические ожоги на производстве и погиб

В Лабытнанги возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на производстве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Трагедия произошла 2 сентября.

Директор коммерческой организации занимался сносом насосного топливохранилища в поселке Харп. Во время работ начался пожар, пострадал работник. Он был госпитализирован, но, несмотря на борьбу врачей за его жизнь, скончался в больнице от обширного термического ожога.

Следствием будут остановлены обстоятельства произошедшего. Также будет дана оценка действиям ответственного за технику безопасности.