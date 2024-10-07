Зеленский отправил в США начальника генштаба и вице-премьера определить "план победы"

Зеленский отправил в Вашингтон начальника генштаба Анатолия Баргилевича и вице-премьера Ольгу Стефанишину, чтобы они обсудили "план победы" до того, как его рассмотрят 12 октября на встрече в Рамштайне.

В конце сентября Зеленский уже был в США, где представлял этот же план. Видимо, результаты оказались неудовлетворительными, и теперь в США снова отправлены киевские просители. После визита Зеленского американские СМИ написали, что план Зеленского не вызвал поддержки в Вашингтоне. Он имеет неясные цели, не имеет четкой стратегии и направлен просто на поддержку его режима и продолжение военного конфликта. В то время как для США украинская проблема не является первоочередной.

При этом украинские телеграм-каналы пишут, что в США план Зеленского восприняли как набор пожеланий и план покупок в кредит, а не стратегию. Сам Зеленский разочарован, но настроен на бескомпромиссное продолжение военного конфликта. Он обещает на встрече в Рамштайне представить план по мобилизации 600 тысяч человек в 2025 году, то есть по 50 тысяч ежемесячно, в том числе женщин. Это должно стать его козырем в выбивании финансовой и военной поддержки. Продолжение военных действий стало для него вопросом выживания и сохранения у власти.