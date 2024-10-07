Губернаторы "тюменской матрешки" поздравили Путина с Днем рождения

Губернатор Югры Руслан Кухарук, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и губернатор Тюменской области Александр Моор на своих страницах в Telegram-канале опубликовали поздравления президенту России Владимиру Путину.

Глава государства сегодня отмечает свое 72-летие.

Кухарук в своем обращении заявил, что благодаря национальным целям и решениям, обозначенным президентом, улучшается качество жизни граждан.

"Югра, как и все регионы страны, следует вектору развития, заданному лидером нашего государства. Мы строим школы и детские сады, благоустраиваем города и поселки, реализуем инфраструктурные проекты, развиваем науку, образование и медицину, принимаем меры поддержки для жителей, создаем условия для того, чтобы люди хотели жить, работать, создавать семьи в Югре, в России, а молодежь видела свое будущее в нашем регионе, в нашей стране. Уважаемый Владимир Владимирович! Поздравляю Вас от имени всех жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры! Желаем Вам крепкого здоровья, сил и новых свершений на благо нашей Родины", - говорится в поздравлении.

Губернатор Моор в своем поздравлении заявил, что благодаря Путину Россия вернула себе уважение на политической арене и наращивает экономическое могущество.

"Уже не раз говорил, но повторю еще раз: Владимир Путин – это человек, который изменил всё! И не только в нашей стране. Россия под руководством Владимира Владимировича уверенно движется вперед, наращивает свое экономическое могущество, вернула себе уважение на международной политической арене. И наш регион вместе с большой страной смело смотрит в будущее. Мы поддерживаем инициативы Президента, воплощаем в жизнь национальные проекты и региональные программы. А воины-сибиряки отважно сражаются в зоне специальной военной операции. От имени всех жителей Тюменской области поздравляю Вас, Владимир Владимирович, с днем рождения! Крепкого сибирского здоровья, реализации задуманного, достижения всех целей и приумножения побед на благо Отечества!" - пишет Моор.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заявил, что возрождение и становление сильной, независимой России неразрывно связано с личностью Владимира Путина.

"Вместе с президентом мы прошли немало переломных моментов, но даже в самые непростые времена Владимир Владимирович всегда ставил во главу угла интересы жителей нашей страны – детей, семьи, молодежи. Ямал чувствует поддержку нашего Президента. Именно благодаря его дальновидным решениям на рубеже веков регион получил принципиально новый виток развития. Сегодня в округе реализуются крупнейшие мировые энергетические проекты, а Север избежал участи вахтового заселения. Все это позволило уверенно развивать Ямал, создавать лучшие условия для жизни северян. Несмотря на все вызовы, Ямал и вся Россия уверенно смотрят в будущее с национальным лидером. Вместе справимся с любыми задачами. С Днем рождения, наш президент! Крепкого здоровья и новых побед во благо Родины", - говорится в поздравлении Артюхова.

ТАСС сообщает, что личный праздник на высшем государственном посту президент встречает уже в 21 раз. Свой день рождения глава государства предпочитает отмечать без пышных празднеств, на рабочем посту. В первой половине дня запланирована целая серия закрытых рабочих встреч. А вечером Путин увидится с главами государств СНГ: они собираются в Москве в преддверии саммита, запланированного на вторник. Единственное исключение было в 2014 году, когда президент взял выходной и улетел в глухую тайгу.