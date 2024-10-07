Умер врач, возглавлявший бригаду медиков, оперировавших Ельцина

В возрасте 78 лет умер советский и российский кардиохирург, клиницист, руководитель отдела сердечно-сосудистой хирургии НИИ клинической кардиологии имени Мясникова, заместитель генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии имени Чазова, академик РАН Ренат Акчурин.

Акчурин был всемирно признанным авторитетом в области сердечно-сосудистой хирургии, создал в нашей стране такие направления хирургии сердца и сосудов, как кардиомикрососудистая и гибридная кардиохирургии, сообщает Минздрав России, комментируя смерть врача.

"Ъ" напоминает, что Акчурин стал известен далеко за пределами медицинского сообщества в 1996 г. Тогда он руководил бригадой медиков, сделавших успешную операцию аортокоронарного шунтирования президенту России Борису Ельцину.

Акчурин родился 2 апреля 1946 г. в Андижане (Узбекская ССР). В 1971 г. окончил Первый Московский медицинский институт имени Сеченова, в 1975-м – ординатуру по хирургии ВНИИ клинической и экспериментальной хирургии Минздрава СССР. Участвовал в разработке первых в СССР операций по реплантации кисти, пересадке пальцев стопы на кисть. С 1984 г. специализировался в области кардиохирургии. С 2017 г. – заместитель гендиректора по хирургии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Сергея Бойцова.