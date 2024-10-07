Нидерланды официально подтвердили поставку Украине первых F-16

Минобороны Нидерландов официально подтвердило поставку первых истребителей F-16 Украине.

Экспортная лицензия на поставку была выдана 1 июля, говорится в заявлении оборонного ведомства. Сколько именно F-16 передано, не уточняется.

В общей сложности Нидерланды обещали направить на Украину 24 истребителя, напоминает ТАСС.

Как сообщалось, Украина получила несколько F-16 в июле этого года. Поставить истребители согласились несколько членов НАТО: Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия. Они обязались передать Киеву 80 самолетов в течение ближайших лет, в том числе до 20 самолетов в 2024 году, писала газета Washington Post.