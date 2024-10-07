В Прикамье власти планируют потратить миллиард на подсветку

Из бюджета Пермского края направят более 1 млрд руб. на архитектурную подсветку фасадов административных и жилых зданий в течение двух ближайших лет. Об этом сообщает издание "Новый компаньон".

В 2025 году на эти цели планируется выделить 419,61 млн., в 2026 - 661,84 млн руб. В общей сложности - планируется потратить порядка 1 млрд 80 млн руб.

По данным издания, работы по архитектурной подсветке были запланированы в рамках подготовки к 300-летию Перми. Средства краевого бюджета (95% стоимости проекта) выделяются совместно с муниципальным финансированием.

На новость обратил внимание патриотический блогер Сергей Колясников (известный как Zergulio) в своем Telegram-канале.

"Как видим, Пермский край на лампочках решил не экономить и начал с миллиарда. А мы тут за какие-то стелы и флагштоки переживаем. Все это очень странно смотрится с новостью о том, что неделю назад врачей и учителей в Свердловской области призвали пожертвовать дневную зарплату на помощь жителям Курской области", - прокомментировал новость блогер.