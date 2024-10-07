Четыре человека погибли при пожаре в свердловском городе

В Артемовском при пожаре на улице Шмидта погибли четыре человека, один из которых - 16-летний подросток. Происшествие случилось минувшей ночью около 3.00.

Как сообщает пресс-служба МЧС, огонь охватил 173 кв.м жилых домов, надворных построек и бани.

По предварительной информации дознавателя, пожар начался с дымохода печи бани и распространился на жилые дома.

Когда огнеборцы тушили пламя, были обнаружены тела одного мужчины, двух женщин и подростка 2008 года рождения.

Точная причина возникновения пожара будет установлена специалистами при проведении пожарно-технической экспертизы.