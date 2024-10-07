21 украинский беспилотник сбили прошедшей ночью над Россией

21 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) перехватили прошедшей ночью над Россией. Как сообщает телеграм-канал Министерства обороны, большинство из них — 12 дронов — над Крымом, 8 – над Белгородской областью.

Также БПЛА уничтожили над территорией Курской, Брянской и Воронежской областями.

Также стало известно, что за неделю над Донецком и Макеевкой сорвали 103 атаки украинских БПЛА. После работы системы радиоэлектронной борьбы взрывотехники УФСБ России по ДНР обезвредили и уничтожили беспилотники на специализированном полигоне.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области нарушено производство БПЛА из-за диверсии. Там нарушено энергоснабжение в нескольких населенных пунктах.