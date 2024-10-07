В Грузии опровергли намерение признать независимость Абхазии и Южной Осетии

Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе высказался о том, будет ли страна признавать независимость Абхазии и Южной Осетии. Ранее появились предположения о том, что три страны якобы могут образовать конфедерацию.

"Никакого признания и подобных антинациональных вопросов не рассматривается. В том числе исключено то, чтобы согласиться на конфедерацию, что также означает признание оккупированных территорий", - приводит ТАСС фрагмент записи Мдинарадзе в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией).

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обратился к жителям Абхазии и Южной Осетии. Он предложил им "жить в едином грузинском государстве" и даже указал на путь, который может привести к этому. Политик полагает, что он лежит в области взаимного прощения.

Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 г.