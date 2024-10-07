В Тобольске во время пожара погибли два человека

На пожаре в Тобольске погибли два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о пожаре в двухэтажном, четырехквартирном жилом доме по ул. Академика Юрия Осипова поступило сегодня рано утром.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения здание было охвачено огнем изнутри.

Пожар ликвидирован. Его площадь составила 110 квадратов.

Во время тушения и разбора завалов огнеборцы обнаружили тела двух взрослых людей. Из личности устанавливаются.

На тушение пожара привлекалось 26 человек, семь единиц основной и специальной техники МЧС России.

По предварительной версии приной пожара могло стать короткое замыкание.