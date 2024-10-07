В Феодосии перекрыто движение по двум улицам из-за пожара на нефтебазе

В Крыму случилось возгорание на нефтебазе, расположенной в Феодосии.

Произошло возгорание на феодосийской нефтебазе, сообщил 7 октября глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко. На месте работают расчеты МЧС. Жертв и пострадавших нет.

В Феодосию выехал вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко, сообщает администрация Крыма в своем telegram-канале.

Игорь Ткаченко написал в своем telegram-канале, что из-за возгорания перекрыто движение транспорта по улицам Геологической и Федько от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала.