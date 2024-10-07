За оскорбление педагогов в России хотят ввести штраф

В Госдуму внесут проект закона о введении административной ответственности за оскорбление педагогов.

Инициатива принадлежит зампреду комитета по просвещению Яне Лантратовой, депутату Александру Терентьеву и главе фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергею Миронову.

Согласно документу, за публичное оскорбление учителя при исполнении обязанностей россияне могут быть оштрафованы на сумму от 5 тыс. до 20 тыс. руб., должностные лица — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.; юрлица — от 200 тыс. до 500 тыс. руб. Если оскорбление будет размещено в интернете, то штраф для граждан составит от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс., юрлиц — от 500 тыс. до 700 тыс. руб.

В настоящее время законопроект направлен на отзыв в Верховный суд и кабмин РФ. Его уже поддержали в Минпросвещения.

Как заявил Миронов, от педагогов поступает много жалоб, они говорят о том, что закон в подавляющем большинстве случаев оказывается на стороне учеников и родителей, а учитель один на один остается со своими проблемами, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов внесет на рассмотрение депутатов проект закона, которым предлагается дать педагогам право требовать компенсацию морального вреда, причиненного распространением порочащих честь и достоинство сведений.