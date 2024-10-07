Минтранс хочет запретить работу в такси без трудоустройства в таксопарках

Министерство транспорта России хочет запретить работу в такси водителям без трудоустройства в таксопарках.

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Речь о тех таксистах, которые берут машины в аренду в службах такси, но оформлены самозанятыми либо работают нелегально. Ведомство готовит соответствующие поправки в КоАП.

Эксперты говорят, что инициатива должна снизить количество нелегальных мигрантов в отрасли. В настоящее время их доля доходит до 40%, следует из данных профсоюза "Таксист". Нередко за рулем находятся иностранцы, получившие патент для работы совсем в другой отрасли, например на стройке.

В отрасли считают, что внедрение новаций министерства должно сопровождаться повышением оплаты труда шоферов, сообщают "Известия".

Тем временем, такси из пункта "А" — официальных агрегаторов, уходит в пункт "Б" — серую зону заказов. Таков итог того, что ровно год назад в силу вступил закон о лицензировании. Водители подальше от социальных рейтингов пошли поближе к народу — в социальные сети и мессенджеры. Сегодня в Telegram зарегистрировано более 200 групп и около 30 чат-ботов для вызова машины, поездки обходятся дешевле для пассажиров, но не могут считаться безопасными.