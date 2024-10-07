В России отмечен резкий рост стоимости красной икры

В России, несмотря на то, что завершилась путина, дорожает красная икра.

Цены на деликатес к октябрю по сравнению с тем же периодом 2023 года уже выросли до 25%.

К Новому году икра может подорожать еще на 10%. Как сообщил глава Рыбного союза Александр Панин и подтвердили в Рыбной ассоциации, причина подорожания — рост спроса на фоне нерыбного года.

По данным Росстата, к 1 сентября зафиксирован рекордный за последние два года рост цен на икру. Продавцы считают, что красная икра может догнать по стоимости черную, сообщают "Известия".