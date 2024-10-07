Наличие ОСАГО начнут проверять по камерам

В России с 1 марта 2025 года начнут проверять наличие ОСАГО по камерам дорожного движения.

Такое решение принято на совещании у заместителя руководителя аппарата правительства РФ Алексея Уварова. Соответствующий эксперимент будет проводиться на протяжении года.

Водителям без обязательного полиса будут отправлять предупреждения через "Госуслуги" — пока штраф выписывать не будут. Обсуждаемая несколько лет мера призвана снизить число автовладельцев без страховки. Таких насчитывается около 7–10% из 36 млн водителей. В отдельных регионах их количество гораздо выше.

Как заявил глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, сначала решено провести эксперимент, чтобы проверить работу системы и чтобы люди успели подготовиться. Если этот этап пройдет удачно, то есть жалоб на некорректные предупреждения практически не будет, а количество водителей без полиса начнет уменьшаться, срок эксперимента могут сократить. Затем система заработает в полноценном формате — и нарушителям станут приходить штрафы, сообщают "Известия".

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, исключающий полис ОСАГО из перечня документов, обязательных для регистрации автомобиля.