Сбившего насмерть 14-летнюю девочку боксера из Норильска арестовали

Житель Норильска арестован за автомобильную аварию, в которой погибла 14-летняя девочка.

25-летний мужчина сбил ее. Судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Вечером 3 октября водитель проезжая по улице Маслова сбил девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она скончалась на месте.

Ранее обвиняемый боксер Шарпудин Уразбаев был лишен прав за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Он родом из Чечни, но в настоящее время имеет прописку в Норильске, сообщает РИА "Новости".