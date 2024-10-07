Замкомандующего группировки "Восток": Зачистка Угледара завершена

В Угледаре, находящимся с 3 октября под контролем РФ, завершена зачистка.

Как сообщил замкомандующего группировки "Восток" генерал-лейтенант Роман Греков, населенный пункт "был крепким орешком на протяжении двух лет боевых действий". По его словам, артиллерия продолжает наносить огневое поражение отступающему противнику.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины оборудовали в Угледаре "рубежи и позиции многоэшелонированные и на подступах к городу, и непосредственно в жилой застройке". Греков также указал на подземные коммуникации. Все, кто планировал и реализовывал операцию по взятию Угледара, будут представлены к наградам, отметил он, сообщает РБК.

Минобороны сообщило, что освобождение Угледара было обеспечено внезапностью действий ВС РФ