В Белгородской области при атаке беспилотника пострадали два человека

В селе Козьмодемьяновка в Белгородской области беспилотник влетел в окно жилого дома.

Как сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков, ранения получил подросток.

У 13-летнего ребенка царапины на шее, которые родители обработали самостоятельно, от вызова медиков они отказались.

Губернатор также сообщил, что при обстреле Шебекино пострадала женщина. Ее госпитализировали.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию Белгородской области.