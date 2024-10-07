Фицо намерен не допустить вступления Украины в НАТО

Глава правительства Словакии Роберт Фицо пообещал, что Украина не станет членом Североатлантического альянса, пока он возглавляет кабмин.

По его словам, так как Словакии входит в НАТО, то может заблокировать вступление новых членов. Как сообщает издание Politico, руководство Альянса хочет, чтобы Украина присоединилась после окончания конфликта с Россией, однако вступление может оказаться затруднительным для Киева.

Заявление Фицо отличается от позиции нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте. По его словам, "Украина ближе к НАТО, чем когда-либо прежде, и будет продолжать идти по этому пути, пока не станет членом альянса".

Ранее бывший генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Украины к НАТО стало бы лучшей гарантией безопасности для страны и исключило бы возможность возобновления конфликта с Россией в будущем.