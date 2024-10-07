Дуров заявил, что его спутница потеряла ребенка после задержания в Париже

Спутница миллиардера и создателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова, которая сопровождала его в Париже, рассказала в своем в ее Telegram-канале, что была беременна, но потеряла ребенка на 10-й неделе.

"Врач сказал, что сердце ребенка больше не бьется. Трудно описать боль. Мы уже так привыкли к этой мысли. Это была 10-я неделя", — заявила женщина.

По ее словам, о потере ребенка она узнала 4 октября, а на следующий день перенесла операцию. Информацию подтвердил и Дуров, рассказав, что узнал о беременности Вавиловой 27 августа, когда находился в полицейском участке в Париже. По его словам, во время допроса он спросил своего адвоката, придет ли его спутница на допрос, на что правозащитник ответил, что Вавилова хотела прийти, но не смогла. "Она беременна", — сказал он.

Вавилова рассказала, что узнала о беременности 25 августа. Она не пошла на допрос по совету врача, который предупредил ее о возможных рисках из-за стресса и ранних сроков беременности.

Тем временем, власти Франции вынуждают приехать в Париж брата Павла Дурова Николая и вице-президента Telegram Илью Перекопского. Их сотрудничество со следствием может ускорить разрешение ситуации.