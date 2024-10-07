Против солдат ВСУ завели дело об убийстве жителей Курской области

Против военных Вооруженных сил Украины завели уголовное дело об убийстве троих человек.

Это произошло в Курской области. По данным следствия, 11 августа военнослужащие 41-й отдельной механизированной бригады, 103-й отдельной бригады территориальной обороны, а также иных военизированных групп ВСУ совершили убийство с особой жестокость двух женщин и одного мужчины, сообщают "Ведомости".

Ранее в Кремле назвали ситуацию в некоторых районах Курской области чрезвычайной. Речь идет о тех местах, которые находятся под контролем ВСУ. Бои в Курской области идут с 6 августа.