07 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Минобороны сообщило, что освобождение Угледара было обеспечено внезапностью действий ВС РФ

Освобождение Угледара было обеспечено внезапностью действий российских военнослужащих, рассказал на видео Минобороны РФ заместитель командующего войсками группировки войск "Восток" генерал-лейтенант Роман Греков.

Об освобождении Угледара Минобороны сообщило 3 октября.

"Это был крепкий орешек. На протяжении двух лет ведения боевых действий противник оборудовал многоэшелонированные рубежи и позиции и на подступах к городу, и непосредственно в жилой застройке. Есть подземные коммуникации. Всё приходилось брать с боями, штурмом. Но была достигнута внезапность действий, что и обеспечило успех", - цитируют Грекова РИА Новости.

Он также отметил, что особенность освобождения города заключалась в том, что одновременно в нем принимали участие соединения и воинские части военного округа, ведущие штурм с разных направлений.

Военнослужащий подразделения спецназначения с позывным "Молоток", принимавший участие в штурме города, рассказал, что укрепрайоны ВСУ были очень серьезные и подготовленные. По словам бойца, использовалось всё – от противотанковых мин до противотанковых рвов и блиндажей.

Греков отметил, что первыми над освобожденным Угледаром были водружены Знамя Победы и государственный флаг Российской Федерации. "А сегодня мы ставим точку в освобождении данного города, водружая флаг Восточного военного округа", - сказал генерал.

Он подчеркнул, что все принимавшие участие в штурме Угледара будут представлены командованием к государственным наградам. "Угледар наш, подразделения закончили зачистку города, артиллерия продолжает наносить огневое поражение отступающему противнику. Операция по захвату Угледара завершена", - заключил Греков.

Теги: Минобороны, Угледар, ВС РФ, освобождение


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