Первоуральск остался без воды

Первоуральск остался без воды. В городе прорвало трубу на Ленина. Власти публикуют графики подвоза воды, передает корреспондент Накануне.RU.

Ural Mash сообщает, что жителям города обещали, что водоснабжение восстановится сегодня в 06.00. Однако работы так и не завершены.

"Одну из жительниц авария застала в Перинатальном центре. Беременные не могут помыться и даже запить лекарства", - говорится в сообщении канала. Директор водоканала рассказал, что не знает, когда появится вода: организация ремонтирует канализацию и скоро начнет поставлять питьевую. Люди возмущаются — планируют обратиться в СК и прокуратуру.