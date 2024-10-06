Украинские боевики потеряли более 20 800 человек в Курской области

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.



Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Николаево-Дарьино, Новый Путь и Плехово.



За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены четыре контратаки противника в направлении населенного пункта Плехово. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожен один автомобиль. Отражены две попытки ВСУ прорваться через границу. Потери составили 20 человек личного состава, один военнослужащий сдался в плен.

Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Косица, Козачая Локня, Любимовка, Мартыновка, Михайловка, Меловый, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Новый Путь, Орловка, Плехово, Толстый Луг, Черкасское Поречное и Южный.



Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 47-й и 115-й механизированных, 36-й бригады морской пехоты, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Великая Песаревка, Катериновка, Конотоп, Миропольское, Мирополье, Макеевка, Павловка, Ободы, Павловка, Петровское, Речки, Суходол, Уланово и Фрунзенка.



За сутки потери ВСУ составили около 200 военнослужащих, уничтожено семь единиц техники, в том числе: артиллерийское орудие, три миномета, два автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.



Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 20 800 военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 885 боевых бронированных машин, 584 автомобиля, 171 артиллерийское орудие, 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.