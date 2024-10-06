Медведев отреагировал на заявления Киева о переносе боевых действий в Белоруссию

Возможное решение Киева перенести боевые действия на территорию Белоруссии позволит Минску обратиться к Москве для использования тактического ядерного оружия, России будет трудно отказать белорусскому руководству, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

"Какая-то вонючая киевская Дунда предложила перенести войну в Белоруссию. Ну тогда у Александра Григорьевича будет полное основание обратиться к России для использования размещенного в Белорусии ТЯО. И ему трудно будет отказать в удовольствии посмотреть на огоньки в Киеве", - написал Медведев.

Ранее депутат от украинской партии "Слуга народа" Олег Дунда ранее сделал одиозное заявление, в котором призвал перенести боевые действия на территорию Белоруссии. Его слова распространились в ряде украинских СМИ. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что белорусам нужен только мир и надо выстоять, чтобы страна не стала полем битвы. Также лидер Белоруссии отмечал, что в случае нападения на белорусскую территорию агрессор получит мгновенный ответ, сообщают РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Российский лидер подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе. В июне президент России сообщил, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, до конца года планы будут реализованы полностью.