В Якутии 30 детей отравились в спортивной школе

4 октября 2024 года в Якутии воспитанники спортивной среднеобразовательной школы Мегино-Кангаласского района отравились и были госпитализированы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Им оказывается медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело.

Как установлено следствием, 30 учеников учреждения в возрасте от 8 до 12 лет обратились в Мегино-Кангаласскую центральную районную больницу 4 октября 2024 года в период с 17 до 22 часов с симптомами пищевой токсикоинфекции. 27 несовершеннолетних госпитализированы, в настоящее время состояние всех детей оценивается как удовлетворительное.

Следователями Следственного комитета проведен осмотр места происшествия, изъята документация, а также продукты питания. Санитарно-эпидемиологическое исследование организовано специалистами роспотребнадзора.

Следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.