ВСУ атаковали Белгородскую область, выпустив по ней 130 боеприпасов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию Белгородской области сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Всего по региону было выпущено 130 боеприпасов и более 20 беспилотных летательных аппаратов.

В Белгородском районе села Беломестное, Бессоновка, Журавлевка, Красный Хутор, Крутой Лог, Нижний Ольшанец и Орловка подверглись атакам с помощью 26 боеприпасов в ходе четырех обстрелов и четыре БПЛА, из которых три были сбиты системой ПВО. Обошлось без последствий

В Борисовском районе село Цаповка подверглось обстрелу с помощью 12 боеприпасов, в Валуйском муниципальном округе села Двулучное и Логачевка были атакованы двумя беспилотниками. В Волоконовском районе по хуторам Бочанка и Старый выпущены семь боеприпасов, территория также атакована беспилотником.

В Грайворонском округе по поселку Горьковский, селам Безымено, Дроновка, Козинка, Мокрая Орловка, Рождественка и Сподарюшино ВСУ совершена атака с помощью 49 боеприпасов и пяти БПЛА. В Краснояружском районе по селам Вязовое, Графовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка, Романовка и Староселье было выпущено 18 боеприпасов, использовано шесть беспилотников, поврежден инфраструктурный объект.

Над Старооскольским и Яковлевским округами системой ПВО было сбито по одному беспилотнику, в Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Белянка, Муром, Новая Таволжанка, Середа и Терезовка ВСУ выпустили 18 боеприпасов, применили шесть беспилотников. Повреждены два автомобиля, частный дом и надворная постройка.