Свыше 100 тысяч человек посетили выставку трофеев СВО в Сургуте

Экспозиция "Сила V правде - гордость и победа" завершила работу в Югре. В Сургуте ее гостями стали более 103 тысяч человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского полпредства.

"Эта выставка – один из самых ярких проектов, появившихся в последнее время в Уральском федеральном округе, и я очень рад, что аппарат полпреда выступил одним из ее инициаторов. Сегодня крайне важно, чтобы жители России видели наглядное доказательство того, что наш враг будет окончательно повержен", - подчеркнул полпред в УрФО Артем Жога.

Дальше трофейная военная техника стран НАТО, захваченная на СВО, отправилась на Ямал. С 9 октября экспозиция начнет работу в Новом Уренгое.

Единственная в России передвижная выставка трофейной техники НАТО "Сила V правде – гордость и победа" – это совместный проект Центрального военного округа, партии "Единая Россия", аппарата полпреда Президента в УрФО и правительств регионов. Экспозиция уже посетила Свердловскую, Челябинскую, Курганскую, Тюменскую, Кемеровскую, Новосибирскую области, Республику Алтай и Ханты-мансийский автономный округ – Югру. Ее гостями стали более 950 тыс. человек.

На выставке представлены захваченные образцы западной военной техники: танк "Abrams", бронетранспортеры М113, "Kirpi" боевые машины пехоты "Marder", "Bradley", бронеавтомобиль "Mastiff" и другие.