Пассажирская "Газель" столкнулась с легковым автомобилем: 12 человек пострадали, один погиб

На трассе в Волгоградской области пострадали 12 человек, один погиб, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по региону.

Трагедия произошла 5 октября около 18.00 на 705-м км автодороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" на территории Быковского района Волгоградской области произошло столкновение автомобилей "ГАЗ-2705" под управлением 43-летнего мужчины и "Мерседес-Бенц Е 200" под управлением 27-летнего водителя.

В результате водитель иномарки погиб от полученных травм на месте ДТП. С места аварии госпитализированы пассажиры "Газели": женщины в возрасте 30, 31, 40 лет, мужчины 33,46 лет, а также пять несовершеннолетних.

Возбуждено уголовное дело.

Ход его расследования взяла на себя прокуратура Волгоградской области. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал заместитель прокурора Быковского района Волгоградской области Максим Клиничев.